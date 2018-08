Detingut un conductor de Sallent per fugir d'un control i donar positiu en alcoholèmia

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa ahir van detenir un home de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sallent, com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària i un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets van succeir passades les dotze de la nit, durant un control policial que els mossos havien muntat a la carretera N-141c, al punt quilomètric 4, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages.

Un turisme es va aproximar al control i, quan un dels agents li va donar clares indicacions perquè s´aturés, el conductor en va fer cas omís i va accelerar bruscament. Aquesta maniobra va obligar els agents a apartar-se per no ser atropellats.Seguidament els mossos van perseguir el vehicle fins que el van poder aturar a l´interior de Manresa. El conductor presentava símptomes evidents d´anar sota la influència de les begudes alcohòliques. Quan li van realitzar la prova d´alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,79 mg d´alcohol per litre d´aire expirat. Aquesta taxa tríplica el màxim permès que és 0,25 mg/l. El conductor va quedar detingut per conduir en estat etílic i per atemptar contra els agents de l´autoritat. El detingut va passar ahir, 3 d´agost, a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.