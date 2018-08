L'acusat d'un xoc mortal a Guardiola s'enfronta a una multa de 8.100 euros

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha assenyalat per al setembre el judici d'un accident mortal de trànsit ocorregut l'any 2015 a l'eix del Llobregat (C-16), a Guardiola de Berguedà. La víctima mortal, Pedro Martín García, de 68 anys, era jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona, on presidia la secció segona. La fiscalia qualifica els fets com un homicidi per imprudència lleu i demana per al conductor acusat una multa de 8.100 euros i la retirada del carnet de conduir durant un any i mig.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc fa tres anys, el 26 de juliol del 2015, cap a 3/4 de 6 de la tarda. L'acusat, Llorenç M. F., conduïa el seu cotxe per la C-16 quan, a l'altura de Guardiola, va realitzar una trajectòria recta i va envair el carril contrari. En fer-ho, va intentar rectificar el recorregut fent un gir a la dreta per tal d'evitar col·lidir amb altres vehicles.

No obstant això, no va poder evitar xocar contra el cotxe que conduïa la víctima mortal, que anava acompanyat de la seva esposa en el seient del copilot, Mercè E. M. Darrere d'ells viatjava un tercer vehicle, que, tot i frenar bruscament, també va col·lidir contra els altres vehicles afectats.

Com a conseqüència de la col·lisió, el jutge va rebre inicialment ferides molt greus i, després de ser atès pel SEM, va ser traslladat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va acabar morint l'endemà al matí.

Per la seva banda, la seva esposa, que anava de copilot, va resultar ferida greument i va ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Li han quedat diverses seqüeles que li limiten la mobilitat. Els ocupants del tercer vehicle no van patir lesions

La fiscalia qualifica els fets com un delicte lleu d'homicidi per imprudència menys greu, en concurs amb un delicte de lesions. Com a penes, li demana el pagament d'una multa de 8.100 euros i la retirada del carnet de conduir durant un any i mig. També reclama que la companyia asseguradora indemnitzi la família de la víctima mortal.

La víctima, Pedro Martín García, de 68 anys, acumulava més de trenta anys a la carrera judicial i, en el moment de l'accident, presidia la secció segona de l'Audiència Provincial de Barcelona. Des d'aquest tribunal havia jutjat alguns casos que li havien arribat de la Catalunya Central.