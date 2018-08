La víctima de l'accident de la Torre de Claramunt és una veïna de Carme

La víctima mortal de l'accident de dijous a la tarda a la Torre de Claramunt és una veïna de Carme de 43 anys d'edat, Susana Rodríguez Sonet. El seu funeral serà avui, dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de la Funerària Anoia.

L'accident va tenir lloc poc després d'1/4 de 8 de la tarda a la car-retera entre Capellades i Vilanova d'Espoia. Per causes que es desconeixen, el cotxe que conduïa la víctima va sortir de la calçada i va bolcar. Com a conseqüència, la conductora va morir.

Al lloc de l'accident hi van treballar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter, i dues ambulàncies del SEM.