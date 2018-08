Un llamp provoca un petit incendi al Coll de Nargó

Un llamp podria haver provocat el petit incendi que afecta una zona d'alta muntanya a Montanissell, al terme municipal de Coll de Nargó (Alt Urgell). Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, una persona va trucar ahir a la 1.15 de la matinada per avisar que veia una columna de fum prop d'un cim a la zona.

Una dotació va sortir per comprovar quina podia ser l'afectació del foc però en tractar-se d'una àrea inaccessible per carretera no van poder-hi arribar. Aquest matí a les nou s'ha activat l'operatiu per enviar-hi l'helicòpter dels Bombers, que ha traslladat fins al lloc de l'incendi personal dels GRAF.

Segons fonts dels Bombers, que estant a hores d'ara treballant al lloc dels fets, es tractaria d'un possible foc de llamp, que afectaria molt poca extensió forestal.