Una moto i un arbre s'incendien a Igualada

Igualada ha viscut aquest dilluns a la matinada un nou episodi d'incendis urbans. D'una banda, un arbre ha cremat al carrer de Castellolí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a la 1.27 de la matinada i una dotació ha treballat per apagar el foc.

Unes hores més tard, a les 4.50, han rebut un altre avís per l'incendi d'una moto al carrer de Sant Antoni Maria Claret. El foc no ha provocat ferits però ha calcinat completament el vehicle, que estava estacionat en aquesta via. Es desconeixen les causes dels dos incendis.