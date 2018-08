Mor el constructor manresà Pere Sobrerroca en un accident de cotxe a la C-25

El constructor manresà Pere Sobrerroca Marc, de 69 anys, ha mort en un accident de trànsit aquest dilluns al matí a la C-25, al quilòmetre 198, al terme municipal d'Espinelves (Osona), en sentit Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Sobrerroca, molt conegut en el sector a Manresa, havia participat en les treballs de rehabilitació de la basílica de la Seu, Santa Clara i Crist Rei i, a part, se n'encarregava del manteniment. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 11.05 hores. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una sortida de via i Sobrerroca ha mort.

Arran de la incidència, s'han mobilitzat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques.