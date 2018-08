La Catalunya Central esquiva els incendis forestals amb un dels millors registres de la dècada

El nombre d'incendis forestals de la segona quinzena del mes de juliol a les comarques de Barcelona ha estat per sota de la mitjana dels incendis del període 2008-2017. També la superfície afectada per aquests incendis està molt per sota de la mitjana en el mateix període. Aquestes dades es desprenen de l'informe realitzat per l'equip del Pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI) que realitza la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestals(ADF) del territori.

En total, durant la segona quinzena del mes de juliol s'han produït 21 incendis de vegetació, 13 dels quals han estat forestals, i han afectat a 2,9 hectàrees. L'incendi més important en aquesta quinzena es va produir el 25 de juliol a la finca del Pla del Molí a la Roca del Vallès, que va afectar a 1,30 ha de terreny agrícola.

En aquesta mateixa segona quinzena de juliol, l'equip d'informadors del Pla d'informació i vigilància (PVI) han realitzat accions informatives directes a 9.544 ciutadans en zones forestals i de lleure. També han detectat 113 punts de risc i han detectat 52 agressions al medi ambient.

Pel que fa al total de temporada del PVI, des del 16 de juny, a les comarques de Barcelona hi ha hagut 61 incendis de vegetació, dels quals 36 han estat forestals, amb 9,9 ha afectades. La mitjana d'aquest mateix període entre el 16 al 31 de juliol de les campanyes de 2008 a 2017, es de 21 incendis forestals i 234,9 ha afectades.

Pel que fa a les zones de vigilància, destaca el Berguedà, on des de l'inici de la temporada d'estiu no s'ha produït cap incendi, així com també a les zones Bages-Moianès, Osona i Vallès Oriental, amb menys de 0,1 ha afectades.

La campanya 2018 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) que desplega la Diputació de Barcelona en col·laboració amb ajuntaments, agrupacions de defensa forestal (ADF) durarà fins l'1 de setembre. El pla compta amb un equip de 257 persones contractades i 12 enginyers de coordinació, amb 90 unitats mòbils d'informació i 22 punt de vigilància fixa, que cobreixen un conjunt de 475.502 hectàrees de territori forestal de Barcelona. El pressupost de la campanya 2018 és de 2.160.322 euros que aporta la Diputació de Barcelona.