Una fuita de gas posa en alerta els veïns d'Olesa de Montserrat

Una fuita en una canonada de gas ha posat en alerta veïns d'Olesa de Montserrat, que han trucat als Bombers a les 3 de la tarda per la forta pudor que feia el carrer de l'Església, al voltant del número 5. Fins a la població del Baix Llobregat Nord s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han trobat agents de la Policia Local que ja s'estaven fent càrrec de la situació. Finalment s´ha alertat a la companyia Gas Natural, que hi ha enviat tècnics que han solucionat la incidència. Segons els Bombers, s´ha fet malbé una canonada importat que passava per aquest carrer, tot i que no ha calgut evacuar a cap veí. Els tècnics han tancat el pas del gas per poder reparar la canonada.