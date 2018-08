Mor el constructor manresà Pere Sobrerroca en un accident de cotxe a la C-25

arxiu particular

Sobrerroca en una foto recent arxiu particular

El conegut constructor Pere Sobrerroca va morir ahir en un accident de trànsit a l'eix Transversal. Sobrerroca va perdre el control del vehicle contra les tanques de protecció. Quan s'hi van apropar els Mossos d'Esquadra encara estava conscient i, fins i tot, va parlar amb els agents. Totalment desorientat per l'impacte, i va preguntar a la policia què havia passat, segons ha explicat el seu fill, Pere Sobrerroca, una de les persones responsables de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa i professor de La Salle.

L'autòpsia haurà de determinar exactament què ha causat la mort del constructor manresà. Sobrerroca, que feia uns cinc anys que s'havia retirat, va participar, entre molts altres projectes de tot tipus, en les importants obres del convent de Santa Clara del 1994 i en altres actuacions de rehabilitació del centre religiós. A part, també va participar en la millora de la basílica de la Seu i l'església de Crist Rei, parròquia a la qual estava estretament vinculat.

Sobrerroca va tenir l'accident al punt quilomètric 198, al terme municipal d'Espinelves, a la comarca d'Osona a les 11 del matí, segons el Servei Català de Trànsit, i la policia va haver de tallar l'autovia en sentit Girona durant uns vint minuts, tot i que els vehicles van circular lentament al llarg del matí i el migdia pel punt on havia tingut lloc l'accident. El cotxe va sortir de la via al tram de l'eix Transversal situat entre els túnels del Buc i d'Espinelves, un punt majoritàriament recte i amb tres carrils per als vehicles que van en direcció a Girona.

Arran de l'accident, es van mobilitzar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques, tot i que no es va fer el trasllat perquè el personal d'emergències ja no va poder fer res per salvar la vida al conductor.



Compromès amb la ciutat



El fill del constructor manresà explica que era una persona «compromesa amb Manresa». I és que al marge d'haver treballat en la millora dels principals temples religiosos de la ciutat, també estava molt vinculat a comunitat religiosa de Manresa i participava activament en projectes i iniciatives de caire social. S'havia encarregat, de forma altruista, de les obres de local del Banc d'Aliments ubicat al carrer Sobrerroca de la capital del Bages impulsat per Plataforma Ciutadana de Solidaritat.

Mentre encara estava professionalment actiu, a part de participar en les obres de rehabilitació dels espais religiosos de la ciutat, també s'encarregava de les tasques de manteniment.