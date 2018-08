Un ferit en un accident de trànsit a Sagàs

Una persona va patir ferides de caràcter lleu a causa d'un accident de trànsit que va tenir lloc ahir a la nit a Sagàs, al Berguedà. Dos ocupants més que viatjaven en el mateix vehicle van resultar il·lesos. L'accident va tenir lloc a les 21.03 al quilòmetre 23,5 de la C-62, al seu pas pel municipi berguedà.

Per causes que es desconeixen, el vehicle, un turisme, va sortir de la via. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques van treballar al lloc dels fets. El ferit lleu va ser traslladat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.