Una fuita de gas posa en alerta els veïns d'Olesa de Montserrat

Una fuita en una canonada de gas va posar en alerta ahir a la tarda els veïns d'Olesa de Montserrat, que van trucat als Bombers per la forta pudor que feia el carrer de l'Església. Fins a la població del Baix Llobregat Nord es van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Finalment es va alertar la companyia subministradora del gas, que hi va enviar tècnics que van solucionar la incidència. Segons Bombers, es va fer malbé una canonada importat que passava per aquest carrer, tot i que no es va haver d'evacuar cap veí.

Els tècnics van tancar el pas del gas per poder reparar la canonada, fet que va afectar el subministrament de gas en bona part del nucli antic d'Olesa. Els tècnics van tardar una hora a arreglar la canonada que s'havia fet malbé.