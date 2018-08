«Hi ha excursionistes que surten amb espardenyes»

«Només cal veure com arriben alguns visitants al funicular de Sant Joan per comprovar que n'hi ha molts que no van preparats per fer activitats a la muntanya», explica el cap del GRAE a Regió7. Els Bombers tenen clar que hi ha muntanyistes que pateixen accidents perquè no van adequadament preparats. «Hi ha persones que fins i tot s'aventuren a fer una excursió per Sant Jeroni amb espardenyes», afirma.

«És fonamental planificar bé l'excursió. Consultar la previsió meteorològica del moment que es vulgui fer l'excursió i veure les dificultats de la ruta per determinar si s'està realment preparat físicament. A part, s'ha d'anar ben equipat i amb la roba apropiada», indica Amorós, que emfatitza que la formació és clau per planificar bé l'excursió o l'activitat que es vulgui fer a l'aire lliure. En aquest aspecte, recomana inscriure's a cursos sobre la temàtica o entrar en una entitat de muntanyistes que donin les claus per preparar una sortida pensant en tots els detalls.

A l'agost, més muntanyistes



Els Bombers alerten, a l'equador de l'estiu, que les properes setmanes s'espera que hi hagi més muntanyistes practicant esports a l'aire lliure. «Els pics forts de l'estiu encara han de venir», assenyala el cap del GRAE. I la gent sol anar, en la segona meitat de l'estiu, a les muntanyes del Pirineu i del Prepirineu, a buscar temperatures menys caloroses que les de la zona metropolitana.

En aquest sentit, preveu que el nombre de rescats al Pedraforca, i a tot l'entorn del parc Cadí-Moixeró, augmenti en el tram final dels mesos de calor.

Les activitats a la muntanya estan a l'alça i per aquest motiu hi ha més accidents, segons el cap del GRAE. Tot i així, reconeix la tasca que està fent Bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials per conscienciar la població que cal anar preparat i planificar bé la ruta quan es vulgui fer una sortida a la muntanya.