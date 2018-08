El nombre de rescats al Bages creix un 50% per l'alta presència d'excursionistes

No només el muntanyisme és una activitat que està a l'alça, sinó que fer caminades o practicar esport a les muntanyes de la Catalunya Central està de moda. Els Bombers ho saben bé. Els membres del cos especialitzat en salvament s'han de desplaçar amb més freqüència a les comarques de la regió central per rescatar persones que pateixen accidents o es perden a les muntanyes de l'interior. Al Bages ha augmentat un 50% el nombre de rescats en els set primers mesos de l'any, un increment molt semblant al de l'Anoia. I Montserrat es manté, juntament amb el Pedraforca, com un dels punts negres.

Els excursionistes i escaladors no només surten a fer activitats a Montserrat, sinó que s'aventuren a practicar esport en altres punts de la comarca. De fet, segons xifres de Bombers de la Generalitat, s'han fet 63 rescats en els set primers mesos del 2018 al parc natural. La xifra és lleugerament inferior a la del mateix període de l'any passat, quan van fer 72 serveis. Les poblacions amb el terme municipal al massís lideren el rànquing, a molta distància, de la resta on els Bombers han de fer rescats. A Monistrol, per exemple, se n'han practicat 22 i a Marganell, 10. Però l'explicació de l'increment és que a Mura –que de fet és a tocar de Montserrat– els Bombers han hagut de fer cinc actuacions i en el terme municipal de Manresa, quatre. En nou poblacions més del Bages han fet un o dos rescats.

«Montserrat és un dels indrets amb més densitat de rescats, juntament amb el Pedraforca, el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'alt Pirineu», explica el cap dels Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), Guillem Amorós. Els punts concrets on els excursionistes i escaladors pateixen més accidents a Montserrat és la via ferrada La Teresina, freqüentada pels muntanyistes malgrat que està tancada –amb se-nyalització que ho indica– per una esllavissada. Els altres llocs del massís on els Bombers s'han de desplaçar habitualment són les canals de les Dames i del Joc de l'Oca.

«L'explicació de l'alt nombre d'accidents a Montserrat és clara. Hi va molta gent perquè és molt a prop de l'àrea metropolitana. S'hi pot anar amb transport públic, i és que és possible arribar-hi amb Ferrocarrils de la Generalitat sortint de la plaça Espanya de Barcelona. És clar, també hi van molts turistes estrangers perquè és un indret molt conegut», afegeix Amorós. Els excursionistes rescatats, principalment, segueixen rutes que no poden continuar perquè van mal equipats o no estan preparats físicament, pateixen caigudes o es desorienten.

Als municipis de l'Anoia i el Baix Llobregat amb el terme a Montserrat, el nombre de rescats és, també, elevat. Fins al 31 de juliol, els Bombers en van fer 20 al Bruc i 13 a Collbató.

El cap del GRAE assegura que treballen per guanyar en eficàcia quan han de sortir a fer un rescat. «A Montserrat hi ha senyalització amb informació amb el telèfon d'Emergències 112 i la persona que alerta d'una incidència pot donar-nos més referències sobre on es troba. A més, tenim fitxes amb els punts amb més risc amb la seva cartografia», explica.