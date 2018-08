Rebenta el dipòsit d'un camió a Sant Fruitós i vessa 200 litres de gasoil a la via

Uns 200 litres de gasoil han quedat vessats aquest dimecres a la matinada a l'eix Transversal, al seu pas per Sant Fruitós de Bages. El dipòsit de gasoil d'un camió ha rebentat mentre aquest circulava per la C-25 i el líquid s'ha escampat per la via, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.



L'incident ha obligat a tallar un carril de la carretera en sentit Girona durant més de tres hores, des de les 00.19 fins les 3.26, fet que ha provocat mig quilòmetre de trànsit intens, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit. El vessament ha tingut lloc al quilòmetre 140 de l'eix Transversal, a Sant Fruitós.



Una dotació dels Bombers ha treballat fins gairebé dos quarts de 4 de la matinada per taponar la fuita, netejar el carburant que havia quedat escampat a la via i transvasar la quantitat de gasoil que encara quedava al dipòsit del camió rebentat a un dipòsit extern. L'accident no ha provocat ferits ni altres danys materials.





Circulació intensa (Retenció): C-25 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Sentit Est cap a GIRONA-UN CARRIL TALLAT | Punt km. 139-138.5 | 00:19 — Trànsit C-25 (@transitc25) 7 d´agost de 2018