Els bombers fan una desena de sortides per les tempestes al Bages i a l'Anoia

La tempesta que ha caigut al Bages i a l'Anoia entre les 3 i la 4 de la tarda ha provocat inundacions de baixos i caigudes de branques d'arbres a diferents municipis. Els Bombers de la Generalitat han rebut una desena d'avisos. A Manresa s'han hagut de desplaçar al carrer de Sant Tomàs i al carrer l'Aiguader, al barri de les Escodines, per fer sanejament de façanes.

No hi ha hagut cap incidència amb conseqüències greus, però el xàfec ha estat intens. Han hagut de fer sortides a Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat (a la carretera BP 1121) i Castellbell i el Vilar per la caiguda de branques d'arbre. A l'Anoia, els bombers també han hagut d'anar a Òdena, Sant Martí de Tous per inundacions. A Cabrera d'Anoia ha apagat un incendi del rentavaixelles d'un domicili, suposadament provocat per la fora descàrrega elèctrica.