Un ferit en un accident de trànsit a Capellades

Una persona ha resultat ferida lleu aquest dijous al matí en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera C-244, al seu pas pel terme municipal de Capellades (Anoia).

Per causes que es desconeixen el vehicle en què viatjava ha sortit de la via al punt quilomètric 9 de la via en sentit Vilafranca del Penedès. Una dotació dels Bombers de la Generalitat i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

L'accident, que s'ha produït a un quart de nou d'aquest dijous al matí, no ha provocat afectacions rellevants al trànsit.