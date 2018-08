Una intensa calamarsada a Berga trenca vidres de cotxes, finestres i fa malbé conreus

Va durar poc més de deu minuts, però la calamarsada que va caure ahir a la tarda a Berga va ser tan intensa que va destrossar vidres de cotxes, finestres i canaleres en molts punts de la ciutat. Les pedres tenien la dimensió d'un ou de gallina -feien uns quatre centímetres de diàmetre- i quan va acabar la tempesta moltes persones que tenien el vehicle estacionat a la via pública es van posar les mans al cap en veure que tenien els vidres trencats. N'hi havia que estaven abonyegats.

Fins i tot, ciutadans que eren a casa seva van patir un fort ensurt quan la força de la calamarsada va trencar finestres i claraboies. Tot i la virulència de la tempesta, els Bombers només van haver de fer quatre sortides, pel trencament de la branca d'un arbre, acumulació d'aigua i la neteja d'uns baixos a la plaça de Sant Pere.

Les canaleres d'una quantitat important de blocs de pisos també van resultar afectades. Tampoc es va haver de lamentar danys personals. Fonts de l'Hospital Sant Bernabé de Berga asseguraven ahir a la tarda que ningú no es va desplaçar a Urgències per ser atès per ferides o contusions.

Les terrasses dels bars també van resultar greument afectades. I és que la pedregada va arrasar cadires, para-sols i jardins. Però els efectes de la tempesta no només es van fer notar d'una forma important a la trama urbana. Als horts també hi va haver desperfectes. Petits agricultors que conreen horts asseguraven a aquest diari que la calamarsada va fer malbé els conreus dels horts que no tenen teles protectores.

Veïns de Berga explicaven que des de casa seva eren ben visibles els forats que havien provocat les pedres que havien caigut a les claraboies de blocs de pisos del voltant. La tempesta va començar a dos quarts de 6 de la tarda i va durar pocs més de deu minuts. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia ahir a la tarda van caure, a la capital del Berguedà, 26,8 litres per metre quadrat.

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que avui pot haver-hi tempestes com la d'ahir a la tarda a Berga, que aniran acompanyades d'un fort aparat elèctric. També recomana no sortir a fer activitats a la muntanya al llarg del dia per la intensitat de pedra i aigua que poden descarregar les tempestes. Desaconsella practicar barranquisme o fer vies ferrades i, en el cas d'anar-hi, no oblidar-se de portar material impermeable.

De fet, Protecció Civil va activar dilluns la prealerta del pla Inuncat per la previsió de fortes pluges. La calamarsada d'ahir a la tarda va ser molt localitzada sobre la ciutat de Berga i no va arribar a altres poblacions de la comarca del Berguedà.