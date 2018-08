Mor un veí d'Oliana en un xoc frontal al tram de la C-14 a Bassella

Un veí d'Oliana, I.B.F., va morir dimarts al vespre en un accident de trànsit a Bassella. El sinistre viari va tenir lloc a la C-14, al punt quilomètric 131, en sentit sud. Per causes que s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre dos turismes a dos quarts de 9 del vespre. Com a conseqüència del xoc, va morir el conductor d'un dels vehicles, que era veí d'Oliana i tenia 41 anys. En l'accident, tres persones més van resultar ferides i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) les va traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de l'accident, es van mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM. Fins a les 11 de la nit no es va restablir la normalitat a la carretera.

Precisament dilluns hi va haver un altre accident a la C-14, també a la comarca de l'Alt Urgell, en què tres persones van quedat ferides en un xoc frontal entre dos turismes a Coll de Nargó.

Dos ocupants van resultar ferits greus i una altra persona va quedar ferida de poca gravetat. Els dos ferits greus van ser trasllats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mentre que el ferit de poca gravetat el van traslladar a l'Hospital de la Seu.

El Servei Català de Trànsit (SCT) alerta de l'increment d'accidents aquest any a les carreteres catalanes. La mortalitat en accidents de trànsit es va disparar un 72% entre gener i març d'aquest any, quan 50 persones van perdre la vida a la carretera.