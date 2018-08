Els bombers aconsellen «molta precaució» en un simulacre de rescat a Montserrat

Ha estat un simulacre, però l´operatiu era com un rescat real en l´escenari habitual dels salvaments de muntanya a Catalunya, Montserrat. En el marc d´un exercici de rescat que han realitzat aquest divendres al matí, els Bombers de la Generalitat, acompanyats de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) s´ha demanat extremar les mesures de seguretat i autoprotecció a l´hora de realitzar activitats a la muntanya per l´elevat nombre de serveis que es produeixen al medi natural, especialment a l´estiu. Al Bages, per exemple, és una de les comarques catalanes on més rescats s´han fet aquest any. I és que en els set primers mesos de 2018 s´han fet 51 rescats.

A l´exercici, que s´ha fet a prop del monestir de Santa Cecília de la muntanya de Montserrat, han assistit el director dels serveis territorials d´Interior de la Catalunya Central, Eduard Freixedes, acompanyat del president de la FEEC, Jordi Merino; el cap de la regió d´Emergències Centre, Francesc Boya i el cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, entre d´altres.

El nombre de rescats i salvaments al medi natural atesos pels Bombers de la Generalitat, tendeix a l´augment en els últims anys. En el còmput de Catalunya, hi hagut una tendència a la baixa respecte l´any passat però el considerable nombre de rescats i recerques preocupa especialment durant els mesos de juliol i agost, que coincideixen amb períodes de vacances en què l´afluència de persones a la muntanya és més elevada, sigui per realitzar les activitats esportives o de lleure.

Avui s´ha estrenat als canals en xarxa dels Bombers de la Generalitat, el Servei Meteocat i la FEEC, el primer d´una sèrie de vídeos conjunts sobre activitats al medi natural. Els tres organismes han unit sinergies per aconsellar la població sobre els aspectes a tenir en compte a l´hora d´anar a la muntanya.





El barranquisme és una activitat que requereix formació. Informeu-vos-en a través de la @FEEC_cat És molt important, també, conèixer la predicció meteorològica abans de fer qualsevol activitat @Meteocat Consulteu el web https://t.co/mugOp74TwG #bomberscat #GRAE pic.twitter.com/qrmBwcV55N — Bombers (@bomberscat) 10 d´agost de 2018