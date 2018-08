Els Bombers fan una desena de sortides per les tempestes

La tempesta d'ahir a la tarda al Bages i a l'Anoia va provocar inundacions de baixos i caigudes de branques d'arbres a diferents municipis. Els Bombers de la Generalitat van rebre una desena d'avisos. A Manresa es van haver de desplaçar al carrer de Sant Tomàs i al carrer de l'Aiguader per fer sanejament de façanes. No hi va haver cap incidència amb conseqüències greus, però el xàfec va ser intens. Els Bombers van fer sortides a Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat (a la carretera BP 1121) i Castellbell i el Vilar per la caiguda de branques d'arbre. A la comarca de l'Anoia, els Bombers de la Generalitat també van haver d'anar a Igualada, Òdena i Sant Martí de Tous per inundacions en baixos i caiguda de branques.