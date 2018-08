La dona que va morir en caure amb el cotxe a un pantà a prop de Conca era de Calaf

La dona que va ser trobada sense vida en un pantà a prop de Conca aquest dimecres era de Calaf. La víctima, Teresa Moreno Segura, de 58 anys, va caure amb el cotxe a l'aigua des d'una alçada de 70 metres, en estranyes circumstàncies. S'espera que aquesta tarda arribi el cos a la funerària de Manresa.

El seu acompanyat, de la província de Lleida, va ser detingut després que els dos haguessin parat en un mirador d'Alarcón. El conductor va baixar a fer unes fotografies, quan de sobte el cotxe va caure pel barranc amb la dona, que tenia 3 fills amb una altra persona.

La Guàrdia Civil va detenir l'home aquest dimecres a la tarda després de prestar declaració i aquest divendres ha estat deixat en llibertat sota fiança de 1.500€ que haurà de consignar al jutjat com a termini màxim el dia 20 d'agost.

A L.P.B., de 52 anys, se l'imputa com a presumpte autor d'un homicidi per imprudència greu. Se li ha retirat el passaport i haurà de comparèixer davant el jutjat el dia 1 de cada mes tal com estableixen les mesures cautelars, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa en un comunicat enviat als mitjans de comunicació.

El resultat preliminar d'autòpsia determina que la dona va morir a causa d'un traumatisme toràcic, sense indicis de criminalitat. Dada que ha estat autoritzat per la jutgessa instructora perquè sigui conegut pels mitjans de comunicació.