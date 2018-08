Els Bombers alerten dels perills a la muntanya en un exercici a Montserrat

Va ser un simulacre, però l'operatiu era com un rescat real en l'escenari habitual dels salvaments de muntanya a Catalunya, Montserrat. En el marc d'un exercici de rescat que van realitzar ahir, els Bombers de la Generalitat, acompanyats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalu-nya, van dir que s'han d'extremar les mesures de seguretat i autoprotecció a l'hora de realitzar activitats a la muntanya per l'elevat nombre d'accidents que es produeixen al medi natural, especialment a l'estiu. El Bages, per exemple, és una de les comarques catalanes on es fan més rescats.