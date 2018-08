Un detingut per amenaçar amb un ganivet vianants al Barri Antic de Manresa

Un veí del Carrer del Carme va ser detingut ahir, divendres, a la tarda per amenaçar vianants amb un ganivet de grans dimensions des del balcó de casa seva, segons informen els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc quan aquest veí, que estava fent obres a casa seva, es va discutir amb el propietari del bar que hi ha sota de l'habitatge on viu.

El responsable del negoci li va recriminar que les obres li estava afectant el local i el veí es va començar a esverar. Va anar a la cuina per agafar un ganivet de grans dimensions i, des del balcó de casa seva, va exhibir el ganivet tot amenaçant vianants que passaven por sota de l'immoble. Els Mossos van rebre l'avís a dos quarts de 7 de la tarda, que hi van enviar tres patrulles.

Quan van arribar al carrer del Carme van tractar de calmar l'home i van començar a interrogar testimonis per aclarir els fets, una tasca que les va portar prop d'una hora. Llavors el van detenir per amenaces. Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que finalment no va haver d'actuar.