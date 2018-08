La dona que va morir en caure en un cotxe a un embassament de Conca era de Calaf

La dona que va morir dimecres a Conca, després que el tot terreny en què viatjava es precipités a un embassament, era de Calaf. La víctima és Teresa Moreno Segura, una persona molt coneguda al municipi de l'Anoia que, tot i no residir-hi actualment, participava molt activament a la vida social del poble.

Moreno, que a Calaf molts veïns la coneixien com a Teresita, era sòcia de la Serradora Boix de Puig-reig. La calafina, de 59 anys, era a la província de Conca perquè feia un viatge per diversos punts de l'Estat espanyol amb un amic, que ahir va ser detingut per homicidi imprudent i, posteriorment, posat en llibertat sota fiança.

Agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil van recuperar dimecres a la nit el cos sense vida de Moreno, després que, passades les 5 de la tarda, el vehicle en què viatjava caigués des d'una alçada de 15 metres a l'embassament d'Henchidanos, al municipi d'Alarcón, just després que l'amic amb qui feia el viatge sortís del cotxe a fer unes fotografies, segons va relatar el mateix acompanyant a la Guàrdia Civil.

Els habitants de Calaf estaven ahir consternats per la tràgica notícia, i és que molts veïns coneixien Teresa Moreno perquè havia participat durant molts anys en activitats del municipi. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l'església de Calaf.

Ahir, la Guàrdia Civil va detenir l'amic de Moreno, L. P. B., de 52 anys, per un delicte d'homicidi imprudent. Finalment, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Motilla del Palancar (en funcions de guàrdia) va decretar per a l'acusat (de la província de Lleida) llibertat sota fiança de 1.500 euros, quantitat que haurà de lliurar al jutjat abans del dia 20 d'agost.

El resultat preliminar de l'autòpsia determina que la dona va morir a causa d'un traumatisme toràcic, sense indicis de criminalitat, dada que va donar a conèixer la jutgessa instructora del cas. No ha transcendit la resta de resultats ni cap detall més de la investigació perquè està sota secret de sumari i les diligències de la investigació tindran caràcter reservat. De fet, la imputació de l'investigat és provisional, a l'espera del resultat de proves forenses complementàries, així com de les proves pericials. Els resultats s'obtindran en els properes setmanes.



Molt vinculada al poble

Teresa Moreno vivia des de feia anys a Sant Cugat del Vallès, però se la veia molt sovint per Calaf, on tenia una casa al carrer de Sant Jaume, i hi anava molts caps de setmana. De fet, va néixer al poble de Vallverd, al terme municipal d'Ivars d'Urgell (a la comarca del Pla d'Urgell), però havia passat gairebé tota la seva vida a Calaf. Tenia una filla de 29 anys i un fill de 25. El seu lligam amb Calaf la va portar a participar en la vida social del municipi, i molts veïns del poble la recorden maquillant els actors de la tradicional, i coneguda, representació teatral dels Pastorets.

En el terreny professional, era sòcia de la Serradora Boix de Puig-reig. Va entrar en el negoci a través del seu marit, que n'era soci. Després que Moreno enviudés, va continuar com a membre de la direcció, i és que, de fet, era una de les persones que encapçalaven l'empresa. Fonts properes a la Serradora Boix explicaven a aquest diari que els seus companys van quedar molt afectats en conèixer la seva mort. S'espera que molta de la població de Calaf assisteixi al funeral.