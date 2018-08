Passa la nit al ras al santuari de Lord, al Solsonès, perquè se li va fer fosc

Els bombers de la Generalitat han localitzat a primera hora d´aquest matí de dissabte un un home que ha passat la nit al ras pels entorns del santuari de Lord, al Solsonès. Veí de Sant Llorenç de Morunys i de 50 anys d´edat, va sortir a córrer el divendres a la tarda i se li va fer fosc. Segons ha explicat ell mateix als bombers, va preferir passar la nit fora i esperar que es fes de dia per trobar el camí de tornada, ja que la zona on era és plena de barrancs.

L´home en qüestió va sortir a córrer a les 5 de la tarda. Al vespre els Bombers van rebre l´avís que no havia tornat a casa i es va preparar un dispositiu per localitzar-lo. Durant tota la nit van estar mobilitzades 4 dotacions dels bombers per intentar trobar-lo.

A primera hora d´aquest matí 6 dotacions han participat a les tasques de recerca i també s´ha donat l´alerta a la unitat canina dels Bombers. L´helicòpter, però, l´ha localitzat cap a les 8 del matí sobrevolant la zona. Una unitat del Servei d´Emergències (SEM) l´ha atès i estava en perfectes condicions.