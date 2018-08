S'ensorra una part del sostre d'un garatge a les Escodines de Manresa

Quan es va esfondrar part del sostre d'un garatge del barri de les Escodines de Manresa, al principi els Bombers van témer el pitjor, però finalment no es haver de lamentar cap víctima. Ahir a la tarda, en un garatge particular situat al carrer Nou de Santa Clara número 29, amb capacitat per a 40 cotxes, es va ensorrar el sostre. Els Bombers van rebre l'avís a les 15.53 i van anar cap al local del barri de les Escodines

Segons expliquen els mateixos Bombers, l'encavallada de fusta del garatge va cedir i va provocar l'esfondrament d'una part important del sostre. Dins del garatge hi havia alguns cotxes, que van quedar malmesos per les runes, però cap persona va resultar ferida. Quan els Bombers van arribar, van comprovar que sota les runes no hi hagués ningú. Ahir a la tarda, els Bombers no sabien les causes exactes de l'esfondrament, que havia provocat un fort ensurt entre els veïns de la zona.