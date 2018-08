Els Bombers rescaten dos joves perduts als Rasos de Peguera

Quatre dotacions dels Bombers es van mobilitzar aquest dissabte a la nit en rebre l'avís que dos joves s'havien extraviat mentre tornaven d'una excursió als Rasos de Peguera, al Berguedà. Es van desorientar en fer-se fosc.

Els excursionistes van seguir la pista d'esquí antiga però no van saber tornar. A les 10 del vespre van donar l'alarma. Cap a 2/4 de 12 de la nit els van localitzar sans i estalvis i en bon estat de salut, i els van acompanyar on tenien el seu vehicles. Mentrestant ja s'estava preparant el dispositiu habitual de rescat per sortir quan comencés a fer-se de dia. però no va fer falta.

Divendres a la nit els Bombers també es van mobilitzar per localitzar un home que va sortir a la tarda a córrer a Guixers, al Solsonès, i que no va tornar. Se li va fer fosc i va preferir passar la nit al ras, ja que era en una zona de molts barrancs. L'endemà dissabte a perimera hora el van trobar sa i estalvi.

Es dóna el cas que aquesta mateixa setmana Bombers de la Generalitat han alertat de l'elevat nombre de rescats que han de realitzar en el medi natural, especialment durant l'estiu, per la qual cosa han demanat que els excursionistes extremin les mesures de seguretat i protecció a l'hora de realitzar activitats a la muntanya.

Segons la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, el nombre de rescats ha augmentat els últims anys, passant de 1.050 el 2009 a 1.448 el 2017, un 27,4% més.

Aquesta tendència s'ha reduït lleugerament en els primers set mesos del 2018, en què s'han produït 751 rescats, un 8,9% menys que en el mateix període de l'any anterior, en què n'hi va haver 825. Els Bombers atribueixen aquest descens a les condicions meteorològiques adverses per realitzar activitats en el medi natural, com la pluja.

Des de principi d'any, els rescats a la muntanya han estat els més nombrosos, 453 en total, seguits dels rescats a persones perdudes, que sumen 212, els 54 rescats en el medi marítim, els 28 rescats en el medi fluvial i quatre rescats en coves i pous.