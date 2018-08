Detenen una banda que entrava a robar a cases de Pineda de Bages

Els Mossos d'Esquadra han detingut els membres d'una banda que va entrar a quatre cases de Pineda de Bages entre el final de juliol i el principi d'agost. El grup, integrat per quatre adults i un menor d'edat, no només va actuar a la urbanització –que és en terme municipal de Sant Fruitós de Bages– sinó també en altres poblacions catalanes. Els veïns asseguren sentir-se insegurs. Per aquest motiu demanen a l'Ajuntament de Sant Fruitós que hi actuï per millorar la vigilància a Pineda.

Els veïns han estat informats de l'operatiu de la policia que ha acabat amb la detenció de la banda. Tot i que en el darrer robatori, el dia 9 d'agost, hi havia una veïna a l'interior, que va ser intimada i li van prendre de forma violenta un polsera que portava, la banda habitualment entrava en cases on no hi havia ningú i abans tocaven el timbre per assegurar-se'n. En el darrer cas, la dona, d'edat avançada, estava dormint quan van tocar el timbre i per aquest motiu no va obrir.

El grup està integrat per cinc persones de nacionalitat xilena que, segons van informar els Mossos als veïns, viatgen durant unes setmanes o uns mesos a Barcelona i entren a domicilis de la capital catalana i de poblacions properes per robar tots els objectes i aparells el que hi troben i es poden endur. Aquesta és la segona banda de xilens que ha actuat a Pineda de Bages. La policia en va detenir una altra fa dues setmanes que havia comès un robatori amb força.