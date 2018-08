Demanen entre tres i quatre anys de presó per un robatori a Manresa

La fiscalia demana entre tres i quatre anys de presó per als acusats d'un robatori amb intimidació a Manresa. Els fets van tenir lloc el 25 d'octubre del 2014, quan dos menors, un noi i una noia, eren a la plaça Sant Domènec. Tres individus van anar cap on eren els menors i els van demanar 50 cèntims, però tot seguit els van rodejar amb la finalitat de barrar-los el pas i, així, evitar que poguessin fugir. Va ser en aquest moment que van prendre amb força la bossa a la noia. A l'interior hi portava objectes personals i del noi, que, un cop taxats, han estat valorats en 197 euros.

El ministeri fiscal acusa els tres individus d'un delicte de robatori amb intimidació. Un dels acusats té antecedents penals que sumarien en aquesta causa, si el jutge finalment els declara culpables. Aquest individu hauria comès un robatori amb força el 2012 a Sabadell, fet pel qual va ser condemnat a sis mesos de presó. Per aquest motiu, la fiscalia demana per a aquest acusat una pena de quatre anys de presó. Per als altres dos individus, la petició és de tres anys.

Pel que fa a la responsabilitat civil, la fiscalia demana als tres acusats que indemnitzin la noia amb 140 euros pels objectes sostrets, i que no han estat recuperats, i 57 per al noi. La vista oral tindrà lloc a mitjan setembre.

El robatori es va cometre fa gairebé quatre anys, al centre de Manresa, a dos quarts de dues de la matinada. Segons l'escrit del ministeri fiscal, els acusats es van apropar on eren els menors amb la intenció premeditada de cometre el robatori, motiu pel qual van acorralar els dos menors, que en aquell moment eren a la cèntrica plaça, amb l'objectiu que no fugissin.