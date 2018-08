Un motorista mor en topar contra una furgoneta a la N-260, a Puigcerdà

Una persona ha mort aquest dimarts al matí quan la moto amb què viatjava ha col·lidit lateralment contra una furgoneta a la N-260, al terme municipal de Puigcerdà (Cerdanya), segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 179,5 de la via.



Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 8.06, el motorista ha sortit disparat i ha quedat estès a la carretera molt a prop de la via del tren, punt on l'estaven atenent els serveis mèdics. A més, la moto ha caigut a la via, fet que ha provocat afectacions a la circulació de trens, en concret a la línia R3. Fins a dos quarts de 10 el servei ha estat interromput entre Puigcerdà i La Molina.



Fonts del Servei Català de Trànsit també han informat que la topada ha provocat lleus retencions a la N-260. A les nou del matí hi havia mig quilòmetre de cues en els dos sentits de la via.



Arran de la incidència s'han mobilitzar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).







Restablerta la circulació de trens per les seves vies habituals entre Puigcerdà i La Molina. Tren afectat: La Tor de Querol 08:50 - L'Hospitalet de Llobregat 12:04 circula amb 30 minuts de demora „ R3 Rodalies (@rod3cat) 14 d'agost de 2018