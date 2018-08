El Mossos investiguen per homicidi imprudent el conductor que «ha provocat» l'accident de trànsit mortal a Puigcerdà

Els Mossos investiguen per homicidi per imprudència greu el conductor de 43 anys, de nacionalitat boliviana i veí de Puigcerdà, que "ha provocat" l'accident de trànsit mortal que hi ha hagut aquest dimarts al matí a la capital de la Cerdanya.

Els fets han tingut lloc cap a les vuit, quan la furgoneta que conduïa l'home ha xocat amb una motocicleta al punt quilomètric 178 de la carretera N-260. Segons els Mossos, el primer vehicle s'ha incorporat a la via "sense respectar la prioritat de pas" del segon, que circulava en sentit contrari. El conductor d'aquesta motocicleta no ha pogut evitar l'impacte i ha resultat mort.

Agents de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Pirineu Occidental, que s'han fet càrrec de l'atestat policial, han pogut determinar que la furgoneta s'hauria incorporat a la via sense haver respectat la distància de seguretat necessària, segons ha informat el cos de seguretat.

El conductor de la furgoneta ha quedat denunciat penalment com a investigat per delicte d'homicidi per imprudència greu. Haurà de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.