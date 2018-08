Quatre ferits lleus en un accident entre tres cotxes a la variant de Manresa

Un accident ahir al migdia entre tres vehicles va deixar quatre ferits lleus. Segons informava Bombers de la Generalitat, a 3/4 de 12 del migdia tres vehicles que anaven en sentit Solsona van xocar a la variant de Manresa, al punt quilomètric 30 de la C-55. Els bombers que s'hi van desplaçar van haver de treure l'ocupant d'uns dels cotxes que havia quedat atrapat a l'interior.

En un primer moment es va tallar tota la via, però minuts més tard, segons el Servei Català de Trànsit, es va donar pas alternatiu. Per aquest motiu en aquest tram se circulava lentament. Segons informen els Bombers, l'ocupant que va quedar atrapat dins del cotxe va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu. A primera hora de la tarda els vehicles ja circulaven amb normalitat per aquest punt de la carretera.