Crema un cotxe a la carretera del Pont de Vilomara

Un cotxe ha cremat totalment aquesta matinada a la carretera del Pont de Vilomara, la BV-1226, al quilòmetre 2, segons han informat els Bombers. El vehicle, un Suzuki Vitara s'ha encès per causes mecàniques mentre circulava.

L'ocupant, un home de 61 anys, ha pogut sortir i no ha resultat ferit, però el cotxe ha cremat al cent per cent. El Bombers de la Generalitat hi han enviat una unitat i hi han treballat durant mitja hora.