Dues incidències viàries més a la carreteres de la regió central

L'estiu està sent realment complicat a les carreteres de la regió central, i a les de la resta del país. Ahir hi va haver dos accidents més de circulació a les comarques centrals, tot i que sense conseqüències greus.

Quatre persones, membres d'una mateixa família, van ser evacuades ahir al matí a l'hospital després que el cotxe en què viatjaven topés contra un camió a la C-55, a l'alçada de Monistrol de Montserrat. Es tracta d'una família, els pares i dos fills, de Badalona. Tot i cap d'ells va resultar ferit, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va evacuar per fuetades cervicals. A més, es queixaven de dolor a la zona lumbar. Els bombers van rebre l'avís a les 10.10 del matí i hi va haver retencions de circulació fins al migdia en els dos sentits de la marxa.

A part, ahir a la matinada es va registrar un accident a Martorell, al punt quilomètric167, de l'AP7 (en el punt on s'ajunta amb l'AP2). Un vehicle va sortir de la via. El conductor en va resultar il·lès. Bombers de la Generalitat va rebre l'avís a les 5.57 h de la matinada i s'hi va desplaçar una dotació de Bombers i personal sanitari, que no va haver d'actuar. A part, dilluns a la nit, un cotxe va bolcar al punt quilomèrtric 62 de la C-37, al terme municipal de Santa Margarida de Montbui. L'ocupant del vehicle no va resultar ferit.