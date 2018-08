L'ACA alerta de la pujada del cabal del riu Llobregat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) alerta totes les poblacions per on passa el riu Llobregat que el cabal del riu ha augmentat arran dels treballs de desembassament de la Baells, tasca que els tècnics fan regularment per controlar la capacitat del pantà.

L'ACA ha avisat els ajuntaments que s'ha de mantenir tancats els punts baixos, guals i accessos a a la llera i s'ha d'alertar de la pujada del nivell del riu a totes les persones que facin activitats a la llera del riu. Durant les maniobres, el cabal de desembassament és de 18,5 metres cúbics per segon. En els darrers dies, el tram més proper a la capçalera del riu fins al pantà anava carregat, com a conseqüència de les últimes pluges, que han estat intenses. De fet, l'aigua del riu tenia una tonalitat marronosa entre la Nou de Berguedà i Cercs.