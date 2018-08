Mor un veí d'Alp en un accident de moto a prop de l'entrada a Puigcerdà

Oriol Grèbol Ventura, de 24 anys i veí d'Alp, va morir ahir en una accident de trànsit molt a prop de la rotonda d'accés a Puigcerdà. Grèbol era conegut perquè feia de monitor i havia treballat a l'estació d'esquí de Masella. La moto en què viatjava el jove d'Alp va xocar contra una furgoneta a l'eix Pirinenc. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències penals contra el conductor de la furgoneta com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.

El conductor de la furgoneta és un veí de Puigcerdà de 43 anys. Segons la policia, el sinistre es va produir quan la furgoneta que conduïa el denunciat es va incorporar a la via, sense respectar la prioritat de pas de la motocicleta, que circulava en sentit contrari. El motorista no va poder evitar l'impacte. Agents de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Pirineu Occidental, que s'han fet càrrec de l'atestat policial, van determinar que la furgoneta s'hauria incorporat a la via sense haver respectat la distància de seguretat necessària.

El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 179,5 de l'N-260 pocs minuts després de les 8 del matí, quan la moto va col·lidir lateralment contra la furgoneta i va acabar impactant molt a prop de les via del tren. De fet, la moto va acabar a la via. L'accident va provocar afectacions importants a la circulació de trens, en concret a la línia R3. Fins a 2/4 de 10 el servei ferroviari va estar interromput entre Puigcerdà i la Molina.

Pel que fa l'afectació a la carretera, no va ser important ahir al matí. Fonts del Servei Català de Trànsit van informar que la topada va provocar lleus retencions a l'N-260. A les nou del matí hi havia mig quilòmetre de cua en tots dos sentits de la carretera.

Arran de l'accident es van mobilitzar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'equip mèdic que el va atendre al mateix lloc on va caure no va poder salvar-li la vida.



Monitor i casteller

Tot i ser de Salt (a la comarca del Gironès), Oriol Grèbol estava empadronat a Alp, on feia estades durant els estius i els hiverns. Era conegut perquè participava en casals d'estiu i havia treballat a l'estació d'esquí de la Masella.

Estava molt vinculat al Casal d'Estiu de Bellver, que ha suspès durant dos dies la seva activitat després de rebre la notícia de la mort de Grèbol. A part de treballar a Masella, també havia exercit de guia de muntanya per a una empresa del municipi cerdà de Prats i Sansor.

Grèbol també s'havia involucrat molt activament en el grup que està impulsant la constitució de la colla castellera de la comarca i era el responsable dels nens d'aquesta colla. Els castellers han suspès els assajos dels propers dies i tampoc no faran les sortides que tenien previstes el cap de setmana. El jove també tenia una estrea relació amb la colla de castellers de Salt.