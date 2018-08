La regió central acumula 46 agressions i amenaces xenòfobes des de l'any 2013

El nombre de delictes relacionats amb amenaces i agressions racistes a la Catalunya Central no ha disminuït en els últims cinc anys. Al contrari, l'any passat es va batre un rècord amb 13 denúncies, segons les dades facilitades pels Mossos d'Esquadra.

En els últims cinc anys i mig hi ha hagut 16 agressions de diferent consideració, que s'han concentrat a les comarques del Bages i l'Anoia, les àrees més poblades de la regió central. El nombre d'amenaces s'eleva a 15. Però també s'han comès delictes de coaccions, tracte vexatori, danys i contra l'exercici dels drets fonamentals amb un rerefons racista.

En les dades de la policia hi ha fins al 2015 les categories de «falta d'amenaces» i «falta de lesions». Però des de fa tres anys i mig no existeix per als casos d'amenaces i agressions xenòfobes la tipificació de «falta» perquè la reforma del Codi Penal va endurir les sancions per a tots aquests casos, que són considerats tots com a delictes. Per tant, les penes per als autors d'agressions i amenaces racistes són més dures.

Per a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) al Bages, «és preocupant que les dades no mostrin una disminució», sinó que es mantinguin al llarg dels anys. Per aquest motiu, consideren que «des de les administracions s'haurien de tenir en consideració les xifres i s'haurien de promoure més campanyes i actuacions per erradicar el racisme», explica Mireia Ferbuix, membre d'UCFR al Bages.

L'entitat posa de manifest la dada del 2017, quan es van registrar més casos. «És precisament l'any que hi va haver els atemptats a Barcelona i s'ha d'estar molt atent», afegeix. Fins al 31 de juliol hi hagut quatre denúncies per delictes amb rerefons xenòfob, dada que -a falta de saber quantes denúncies hi haurà els propers cinc mesos- situa el 2018 en la mitjana dels anys anteriors al 2017.

Precisament l'any passat, arran dels atemptats a Barcelona i Cambrils, la PAHC de Manresa va portar a terme una campanya i va instar la població immigrant a fer públiques agressions i amenaces racistes. Una campanya també promoguda perquè membres d'origen marroquí de la plataforma havien patit agressions i comentaris desagradables al carrer.

UCFR assegura que, molts cops, entre la població immigrant que és víctima d'agressions i amenaces «hi ha certa sensació d'impunitat perquè, un cop es dicta sentència, l'agressió pot quedar com una baralla sense el rerefons racista o, fins i tot, la condemna no està a l'alçada de les expectatives».

Fa just dos mesos, dues vianants van ser agredides per un conductor a Igualada. Una de les vianants és una noia de 24 anys d'origen marroquí, que va assegurar que l'agressió va tenir un component racista, i així ho va expressar en la denúncia als Mossos d'Esquadra. El conductor va expressar verbalment insults xenòfobs a la víctima. Segons la noia agredida, l'individu es va dirigir on era ella amb un bastó i la va insultar i colpejar a l'espatlla i al maluc. A part, li va donar un cop de puny a la panxa.