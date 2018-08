Sospiten que les bandes que van robar a cases de Pineda compartien informació

Els Mossos d'Esquadra sospiten que els membres de les bandes xilenes que van entrar a robar a cases de Pineda de Bages compartien informació.

La policia creu que no és una coincidència que les dues bandes escollissin Pineda, entre altres urbanitzacions i pobles de Catalunya, i per aquest motiu pensen que hi ha contacte entre les bandes que procedeixen del país llatinoamericà i es comuniquen les millors ubicacions on cometre robatoris. La banda que els Mossos van detenir fa tres setmanes, i que va cometre un robatori amb força en una casa de Pineda, va arribar el 27 de juny a Barcelona amb un vol procedent de Sao Paulo (Brasil). Molts d'aquests grups de delinqüents actuen de la mateixa manera, segons els Mossos d'Esquadra. Arriben a Barcelona i s'hi estan unes setmanes, i un cop ja han acumulat un botí important, tornen al país d'origen. Envien el material robat a Xile a través d'empreses de missatgeria.

Els Mossos indiquen que en ocasions és difícil atrapar aquestes bandes perquè estan actives a Catalunya poques setmanes i la investigació requereix temps. Tot i això, la policia catalana té un grup que identifica membres d'aquestes bandes i informa altres àrees sobre la seva arribada a Catalunya.

Aquest estiu s'han comès cinc robatoris a Pineda de Bages, fet que ha creat alarma entre els veïns. L'Ajuntament hi instal·larà càmeres a la tardor.