Al Solsonès s'obre la mitja veda per caçar petites aus i guineus

La comarca del Solsonès (i la resta de la demarcació de Lleida) ha obert la temporada de caça amb l'inici de la mitja veda, període en què es poden abatre petites aus com ara guatlles, tórtores, tudons o coloms, entre d'altres, a més de guineus.

A les comarques lleidatanes, és on els caçadors disposaran de més dies durant la mitja veda, un total de tretze, on seran hàbils per a la caça tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins a l'11 de setembre. La principal novetat és la normativa que obliga els caçadors a descarregar l'arma quan se'ls aproximin altres persones com ara Agents Rurals, i a deixar-la a terra o al lloc on se'ls indiqui, i apartar-se'n un mínim de 5 metres, quan així ho requereixin els agents de l'autoritat. A la resta del territori català la mitja veda s'iniciarà el 19 d'agost, i finalitzarà el 2 de setembre a Barcelona i a la resta de comarques de la Catalunya Central.

Les espècies objecte d'aprofitament cinegètic durant la mitja veda són, principalment, guatlles, tórtores, tudons, coloms, garses, estornells, gavines rialleres, gavians de potes grogues i, també, guineus. Pel que fa a la tórtora, el nombre màxim de captures que es poden fer és de vuit exemplars diaris per caçador, mentre que en el cas de la guatlla és de vint.

A la resta de comarques de la Catalunya Central seran hàbils el 19, 26 i 29 d'agost i 2 de setembre. La caça en el període de mitja veda només es pot practicar en terrenys cinegètics de règim especial. L'horari va d'una hora abans de la sortida del sol fins una hora després que es pongui.