Demanen tres anys de presó per a un home per agredir una dona amb un bastó

La fiscalia demana tres anys de presó per a un individu que, enmig d'una discussió, va agredir amb un bastó una dona a Marganell. El cop li va provocar una fractura al peu i va necessitar 44 dies per recuperar-se, temps que va estar convalescent. El ministeri fiscal, a més, demana que l'acusat no s'apropi a menys de 200 metres de la víctima.

Els fets van tenir lloc el 2 d'abril del 2017 davant d'un immoble del carrer Romaní de la urbanització El Casot de Marganell, quan l'acusat estava discutint amb la dona i un altre home. L'individu li va donar un fort cop amb un bastó que portava, segons l'escrit de la fiscalia, amb l'objectiu de fer-li mal. Per al ministeri fiscal, aquests fets són constitutius d'un delicte de lesions. Com a conseqüència del cop, la dona va resultar amb una fractura al peu dret i va necessitar atenció mèdica. La víctima reclama danys i perjudicis per la lesió i pel fet d'haver estat convalescent un mes i mig.

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha fixat el judici per a l'octubre. L'home té antecedents penals, però en aquest cas no es tindran en compte perquè es tracta d'un altre tipus de delicte. La fiscalia, a part, demana que l'acusat indemnitzi la víctima amb 2.640 euros més interessos per les lesions que va patir. A part de no poder-se apropar a la dona afectada durant el període d'un any, quan no estigui a la presó, també demana la prohibició de posar-se posar en contacte per qualsevol mitjà amb la dona que va rebre el cop.