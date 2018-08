L'autòpsia determina que el manresà Pere Sobrerroca va morir per causes naturals

El resultat de l'autòpsia al constructor manresà Pere Sobrerroca determina que va morir per causes naturals i no com a conseqüència de les ferides quan el seu cotxe va impactar contra la tanca de l'autovia de l'eix Transversal. Tots els indicis ja ho apuntaven, però finalment es confirma que Sobrerroca va morir mentre conduïa per una aturada cardiorespiratòria.

El dilluns 6 d'agost, el cotxe que conduïa Sobrerroca va sortir de la via al punt quilomètric 198, al terme municipal d'Espinelves. Segons han confirmat a Regió7 fonts properes a la investigació, el constructor ja estava mort quan va impactar contra la tanca de l'autovia, tal com sospitava la policia.

Sobrerroca, que feia uns cinc anys que s'havia retirat, va participar, entre altres projectes de tot tipus, en les importants obres del convent de Santa Clara del 1994 i en altres actuacions de rehabilitació del centre religiós. A part, també va participar en la millora de la basílica de la Seu i l'església de Crist Rei, parròquia a la qual estava estretament vinculat.

Al marge d'haver treballat en la millora dels principals temples religiosos de la ciutat, també estava molt vinculat a comunitat religiosa de Manresa i participava activament en projectes i iniciatives de caire social. S'havia encarregat, de forma altruista, de les obres de rehabilitació de local del Banc d'Aliments ubicat al carrer Sobrerroca de la capital del Bages impulsat per Plataforma Ciutadana de Solidaritat.