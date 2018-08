Quatre ferits lleus en un accident a la C-55 a Manresa

Un topada entre un turisme i una furgoneta ha provocat cinc ferits a la C-55, a Manresa. Segons el Servei Català de Trànsit una furgoneta ha xocat contra un turisme que circulava al davant, en el mateix carril, en sentit Solsona. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat tres dotacions del Bombers, que informen de que no hi ha cap ocupant atrapat dins dels vehicles accidentats. Conductors que estan circulant per aquest tram de la carretera avisen de que hi ha retencions importants.