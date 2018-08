Dos muntanyistes atrapats a Sant Jeroni

Els Bombers van haver d'ajudar ahir al matí dos excursionistes que no sabien continuar la ruta que estaven fent al cim de Sant Jeroni, al terme municipal de Marganell. Segons els Bombers, en un punt de la via Excelsior es van trobar que no podien continuar. En aquest cas no va caldre activar l'helicòpter amb l'equip de rescat de muntanya, ja que van poder orientar els dos excursionistes amb indicacions a través del telèfon mòbil.