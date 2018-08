Li roben la cadira de rodes i la recupera

El president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, que té una disminució que li impedeix caminar, va ser víctima del robatori de la cadira elèctrica que li permet desplaçar-se per Manresa. Dimarts al vespre va deixar la cadira molt a prop de l'ascensor públic que hi ha al carrer de Santa Llúcia. Però quan va tornar ja no hi era. Després d'interposar la denúncia, va fer una crida per les xarxes socials per si algú la localitzava. Finalment, ahir un veí el va avisar que havia vist la cadira de rodes elèctrica al costat de la torre de Santa Caterina. Durant aquests dies s'ha hagut de moure amb una cadira antiga.