Protecció Civil alerta de les intenses pluges que han de caure avui a la regió central

Protecció Civil de la Generalitat va activar l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) per les pluges que van començar ahir i per les incidències que poden provocar coincidint amb la mobilitat viària del cap de setmana.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu precipitacions a tota la Catalunya Central i fins al litoral entre el sud de Girona i les comarques de Tarragona.

L'episodi de pluges continuaràs fins aquest matí i en les darreres hores l'afectació se centrarà a les comarques del litoral.

Els xàfecs aniran acompanyats sovint de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent. En tot l'episodi localment es poden acumular fins a 100 l/m2. Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions al volant. ja que la previsió de pluges més intenses coincideix amb la sortida del cap de setmana i es preveu una elevada mobilitat a les carreteres catalanes.



Inundacions i arbres caiguts

Els Bombers van fer cinc sortides ahir per les pluges que van començar a caure ahir a la tarda a la Catalunya Central. Al Berguedà, dues dotacions es van desplaçar a la Valldan perquè una nau es va inundar ahir a la tarda, com a conseqüència de les precipitacions. També van haver d'anar al carrer Vila de Casserres per un terrat que es va inundar ahir a la tarda, i finalment al terme municipal de Puig-reig van retirar un arbre que havia caigut a la carretera B-4131 ahir al vespre. També van fer sortides a la Cerdanya. A Solsona, el cabal del riu Negre, que passa per l'interior de la ciutat, va pujar com a conseqüència de les precipitacions, tot i que no es va desbordar.

Protecció Civil aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. No deixar els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Cal extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure a les zones afectades per les pluges i les situades en rius. Protecció Civil ha demanat als municipis que vigilin la llera i alertin de les possibles incidències al llarg de la jornada.