La regió central registra la xifra més alta de morts a la carretera dels últims anys

La Catalunya Central ha registrat en els set primers mesos del 2018 la xifra més alta de víctimes mortals dels darrers cinc anys. N'hi ha hagut 19. Una xifra que representa un augment significatiu respecte de fa un any, quan n'hi va haver 11. Des del 2013 no hi havia tants morts a les carreteres de la regió, quan en el mateix període de l'any ja es van comptabilitzar en els sinistres viaris un total de 26 víctimes.

La xifra s'ha assolit, sobretot, per l'increment d'accidents greus a l'Anoia. Aquest any hi hagut un total de sis morts en quatre sinistres i s'ha convertit, un any més, en la comarca de la Catalunya Central amb més víctimes mortals. L'Alt Urgell és la segona comarca amb més morts a la carretera, amb un total de quatre fins al 31 de juliol. Una situació que es produeix per la gravetat dels accidents, ja que aquestes dues comarques no són les que en concentren més. De fet, on hi ha més accidents amb més ferits és al Bages, amb un total de 188.

La situació de l'Anoia és especialment delicada perquè, a part de créixer el nombre de víctimes en els sinistres viaris, el nombre d'accidents no para d'incrementar-se. Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), aquest any n'hi ha hagut un total de 127, una xifra que en els últims vuit anys només es va assolir el 2012.

Les carreteres de l'Anoia on hi ha més accidents són l'A-2 i la C-15 (eix Diagonal). De fet, és previst que es facin obres en aquestes dues artèries viàries per millorar-ne la circulació. L'eix Diagonal hauria de tenir set quilòmetres més de traçat desdoblat el 2022. Traçat que s'afegirà al que ja hi ha amb doble carril per banda i mitjana de separació en el tram final fins a la costa. El nou desdoblament es farà en el recorregut entre Igualada i la B-224, a Capellades. A part, el ministeri de Foment està estudiant convertir l'autovia A-2 en una carretera, com a mínim, de tres carrils per sentit entre Igualada i Martorell. També s'instal·larien un o dos carrils laterals per facilitar les sortides i les incorporacions.



El Bages no millora la situació

La comarca del Bages ha registrat tres víctimes mortals en els set primers mesos del 2018, el mateix nombre dels darrers dos anys. De fet, el Bages ha aconseguit disminuir el nombre de morts a les car-reteres des del 2015, any en què la Generalitat va instal·lar la mitjana a la C-55 entre Manresa i Castellbell. El nombre de morts abans era molt elevada i el 2010, per exemple, n'hi va haver, en el conjunt de la comarca, un total de 18, nombre que supera amb escreix la resta de la Catalunya Central.

Tot i que el Bages manté la xifra de víctimes mortals a la carretera, el nombre d'accidents (que aquest any ha estat de 188) ha baixat respecte dels dos anys anteriors, quan se'n van registrar tots dos anys 204.

La situació a la resta de carreteres del país ha experimentat un increment de víctimes encara més important, fins al punt de disparar les alarmes de l'SCT. La sinistralitat viària es va disparar el primer semestre. Un total de 92 persones van morir en el conjunt de carreteres catalanes en la primera meitat del 2018, un 42% més que el mateix període del 2017, quan van perdre la vida 65 persones. L'SCT va dissenyar, juntament amb els Mossos, un pla de contenció amb diverses mesures, per controlar la velocitat, el consum d'alcohol i les distraccions.