Dues persones resulten ferides en perdre el control del seu vehicle a Solsona

Dues persones han resultat ferides de caràcter lleu aquest dilluns al matí a Solsona en perdre el control del vehicle en què viatjaven. Es tracta d'un home de 90 anys i una dona de 86 anys, matrimoni i veïns de Solsona, que circulaven amb un Audi A4.

L'accident ha tingut lloc al carrer de l'Àguila, davant del número 12, quan el conductor del cotxe n'ha perdut el control per causes que es desconeixen. No hi ha hagut altres vehicles implicats. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a tres quarts de vuit i hi han enviat una dotació.

Els ferits han estat traslladats al Centre Sanitari del Solsonès amb lesions lleus.