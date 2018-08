Demanen tres anys de presó per una agressió racista a Manresa

La fiscalia demana tres anys de presó per a un individu que va agredir un home, de nacionalitat guineana, a Manresa. Els fets van tenir lloc el 7 març del 2015 a dos quarts d'1 de la matinada, quan l'acusat va coincidir amb la vïctima al carrer Joan Pelfort de Manresa i li va cridar «ei, negre». Tot seguit li va propinar un fort cop de peu al pit que va fer caure a terra l'home, de nacionalitat guineana. Com a conseqüència de l'agressió, va patir una lesió a la ròtula del genoll dret i va necessitar una intervenció quirúrgica per recuperar-se, que el va obligar a estar quatre dies en un centre hospitalari. En total, la víctima de l'agressió va necessitar 89 dies per recuperar-se del tot. A part, ha tingut seqüeles com a conseqüència de la lesió.

La fiscalia indica en el seu escrit que l'agressor va estar mogut «essencialment per una actitud de profund menyspreu cap a la nacionalitat de la persona agredida». A part de la pena de presó, el ministeri fiscal també demana que l'acusat sigui condemnat a indemnitzar la víctima amb 90.159 euros per les lesions que va tenir i les seqüeles que li han provocat. El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha fixat la vista oral per al dia 24 de setembre.