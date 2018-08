Mor una manresana de 27 anys en un accident de moto a les Filipines

Arxiu Particular

Barbadoro, durant el viatge a les Filipines Arxiu Particular

Una noia argentina arrelada a Manresa va morir la nit d'aquest dilluns a les Filipines després de patir un accident de moto mentre estava de vacances i haver estat traslladada a l'hospital, segons han confirmat familiars propers a Regió7. La víctima, de 27 anys, havia arribat a la capital del Bages amb 13 anys, i hi va viure fins l'any passat, quan va marxar a Gijón de forma temporal per motius laborals, encara que la seva família segueix vivint a la ciutat i ella hi realitzava visites freqüents.

La jove, de nom María Fernanda Barbadoro i filla única, havia estudiat a l'Institut Lacetània, i després va fer ADE a la Universitat Autònoma de Barcelona. Al vehicle hi anaven dues persones, i la seva acompanyant, una noia de Barcelona, va resultar ferit de gravetat. El Consolat General de Manila i el Consolat Honorari de Cebú estan donant assistència a les famílies de les dues joves, explica l'ACN. Els tràmits de repatriació del cos ja s'han completat a través de l'ambaixada de les Filipines.