Una baixada brusca de les temperatures marcarà un parèntesi en aquest agost

El territori català ha entrat en un canvi de temps, que s'allargarà fins dissabte o diumenge. Aquesta variació es notarà especialment a la costa, on les temperatures s'han mantingut molt elevades al llarg del mes, però també a la Cerdanya, al Pirineu i a les comarques centrals. Aquest dimecres ja s'han registrat algunes de les precipitacions habituals de les tardes d'aquest agost, especialment al nord, per més que la temperatura ha seguit sent elevada, d'acord amb l'època de l'any. Al conjunt de les comarques centrals els ruixats i - sobretot - les temperatures baixes poden anar a més, i fer-se notar especialment entre divendres i dissabte. Aquesta baixada de les temperatures, però, ha de ser només un parèntesi en aquest estiu i, de cara a dilluns, es preveu que es recuperin els registres dels darrers dies.

L'onada de calor de principis de mes va afectar a tot el territori, per bé que a les comarques centrals i pirinenques ho va fer en menor mesura, mentre a la costa és on es va notar amb més intensitat i s'ha prolongat més en el temps. «Portem un agost amb temperatures molt normals; Vam tenir una setmana molt calorosa a l'inici, però fa 2 setmanes que les mitjanes de temperatura són normals», diu el meteoròleg berguedà Aleix Serra.

El dia 6 d'agost va ser un dels dies uns pics més alts de calor, a partir del qual va baixar la temperatura: a Berga es van arribar als 30,5 graus de màxima, a Solsona als 32,7 i a Manresa a 34,1. A Puigcerdà es va registrar una màxima de 28 graus, per bé que el dia 7 es va arribar a 29,6. Les temperatures van decréixer fins als voltants del dia 14 i, tot i que les màximes es van recuperar bastant, les mínimes ho van fer amb menys intensitat i, per tant, va eixamplar-se lleugerament l'amplitud tèrmica, en general. A les temperatures mínimes més baixes d'aquest període (del 6 al 22 d'agost) s'hi va arribar el dia 18, amb 11,4 graus a Solsona, 13,8 a Berga i 15 a Manresa, mentre que a Puigcerdà s'hi va arribar el dia 19, amb 9,2 graus.

El que destaca d'aquest mes, però, és la quantitat de tempestes en zones de muntanya, en comarques com la Cerdanya, el Berguedà o el Solsonès, on han sigut habituals un mínim de precipitació a la tarda, superant moltes de les mitjanes dels mesos d'agost. Un clar exemple és el Clot del Moro, a Castellar de n'Hug, al Berguedà, on aquest mes s'han registrat més de 240 litres de precipitacions per metre quadrat, el que significa més del doble del que és habitual, encara amb una setmana per endavant.

Mínimes baixes



El nord de les comarques centrals ha registrat, aquest dimecres, algunes de les temperatures més baixes del país, ja que s'hi troben els punts freds del territori: «Potser són valors una mica per sota de la mitjana, però bastant habituals», apunta Serra. A Das és ons'ha enregistrat la mínima més baixa del dia, amb 7,7 graus, mentre que ha estat a la capital de la Cerdanya, a Puigcerdà, on s'ha donat la segona més baixa, 10,1. Al Berguedà, les temperatures mínimes més baixes van ser al Clot del Moro, amb 10,4 graus, i a Guardiola de Berguedà, amb 11,4 graus. Al Solsonès, la temperatura més baixa es va enregistrar a Guixers (Valls), on hi va haver 11,1 graus de temperatura mínima.

Possibles glaçades i nevades a l'alta muntanya



Aquest dijous s'espera que la inestabilitat vagi a més, i els xàfecs de la tarda poden afectar especialment a la Catalunya Central. Demà seguiran els ruixats, centrats a la meitat nord, mentre que s'espera que al cap de setmana les pluges vagin a menys i desapareguin diumenge.

Segons apunta Serra, «el canvi de temps del cap de setmana no serà tan rellevant». «És, sobretot, una baixada de les temperatures, amb nits més fresques, ja que tampoc s'espera que siguin els dies més tempestuosos», apunta. Les previsions apunten que el canvi de temperatura s'intensificarà especialment entre divendres a la tarda i dissabte al matí. «Són valors inferiors per l'època de l'any, però que no deixen de ser habituals», diu Serra.

Aquest descens de la temperatura es notarà especialment a la costa, ja que és on s'han mantingut altes al llarg del mes, però també serà notables a alta muntanya, «on els canvis de temps seran més efectius i on pot haver-hi alguna glaçada», diu el meteoròleg. «Mentre a la costa fa setmanes que passen un estiu bastant contundent, amb calor intensa, a la Catalunya central hi ha hagut molta diferència respecte dels primers dies», apunta. El descens de temperatures pot, fins i tot, portar neu als cims més alts dels Pirineus, fregant els 3.000 metres, «però seria molt testimonial», diu.